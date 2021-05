Aurora Alquinta lanza versión de “La Conquistada”: “Haber compartido con Los Jaivas fue importante para mí”

En el Ciudadano ADN conversamos desde Francia con Aurora Alquinta, música argentina, hija del fallecido “Gato” Alquinta, quien se encuentra promocionando el nuevo disco de su banda musical, llamada Aurora y el Sur Mestizo.

“La elección de tocar temas de Los Jaivas no fue mi primera opción. Los chiquillos quisieron proponer esos temas y para mí era complicado, porque como escuche toda mi vida a mi papá cantar esas canciones, se me hizo difícil”, comentó Alquinta, quien agregó que “los arreglos de Mario y José – sus compañeros de banda- me convencieron y ahora estoy feliz de cantar esto”.

Es importante recordar que la artista fue parte de la mítica agrupación nacional en el año 2003, cuando su padre falleció. Sin embargo, luego de múltiples conciertos, Aurora tomó la decisión de dejar su rol debido a que le significó una enorme carga emocional.

“Son recuerdos muy tristes y por otro lado son recuerdos que también guardo con mucho cariño, porque haber compartido con Los Jaivas fue importante para mí, ya que me sentía huérfana, y me aportó ese cariño que necesitaba. Ahora crecí y seguÍ mi propio camino”, comentó.

“Uno vive por siempre con la pena cuando pierde a alguien muy cercano”, añadió.

