Luis Fonsi reveló detalles de su próximo disco y aseguró que le gustaría volver al Festival de Viña

El cantante Luis Fonsi se refirió a su nuevo single “Vacío” junto a Rauw Alejandro, lo que será el punto de partida para la creación de un nuevo disco que mezcla lo mejor del género romántico con los ritmos urbanos. También repasó la pandemia, sus planes a futuro y cómo ellos lo traen directo a nuestro país.

“Es un tema que más allá de homenajear a ‘A Puro Dolor’, lo veo como un homenaje a las grandes canciones románticas. Yo soy romántico. Cuando salió hace 20 años atrás, una de las canciones más grandes de esa época, recuerdo que estaba ahí luchando por ese número uno con un tema que se llamaba “Imagíname Sin Tí” porque era para esa época” sostuvo Fonsi a FMDOS.

El cantante aseguró que mientras la escribió no podía dejar de pensar que la melodía se parecía mucho a “A Puro Dolor” de Son By Four, por lo que conversó junto al compositor la idea de poner cuatro frases características de la canción y crear una idea nueva en base a ellas. Así posteriormente se creó la colaboración con el artista urbano Rauw Alejandro.

Además confesó que este es el primer paso para la gestación de un nuevo disco, del que no hay fecha de estreno aún: “Hablar del disco es demasiado prematuro porque yo digo que “Vacío”, aunque he lanzado canciones antes que serán parte del nuevo disco, para mi “Vacío” es el comienzo”.

Esta idea de mezclar lo romántico con lo urbano es algo que ya se repitió anteriormente cuando Fonsi colaboró con reggaetoneros como Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Nacho y Farruko y aseguró que es una temática que se va a repetir durante este nuevo proyecto.

“Vienen muchas canciones donde mezcla lo romántico con lo rítmico, vienen ya canciones muy muy románticas, muy tradicionales en ese disco y vienen canciones muy fiesteras también“, señaló.

En cuanto a los escenarios que le gustaría pisar en cuanto acabe la pandemia, el artista no dudó en responder: “Rápido pienso en un escenario como Viña del Mar” y en esa misma línea complementó: “Pienso en mi tierra, en el Coliseo de Puerto Rico de los lugares que más nervios me causa por ser mi tierra, por regresar a mi casa, a mi familia, a la gente que me hizo que me vio crecer, es un escenario muy especial”.

Finalmente Luis Fonsi se declaró como alguien optimista, lo que lo ayudó a sobrellevar la pandemia y logró refugiarse aún más en la música. “Aunque no es tiempo para celebrar todavía, pero sí para mantenernos enfocados, pacientes, seguir cuidándonos”, sostuvo, y además confesó que no existe nada para él que reemplace los escenarios y el contacto con el público: “Eso el Zoom no lo reemplaza, pero eso ya vendrá y tengo muchas ganas de regresar”.