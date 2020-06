Serj Tankian se refirió a aquellas personas que lo critican por mostrar su postura política

Serj Tankian reveló que está “confundido” con los fanáticos que no entienden que las canciones de System of a Down contienen fuertes mensajes políticos, por lo que “arremetió” contra ellos durante una entrevista con Bryan Reesman en el podcast Side Jams.

“Cuando veo personas que comentan en mis redes sociales: ‘Me encanta tu música, pero no quiero escuchar sobre tus ideas políticas’, lo tomo con calma, si son agradables, pero a veces son realmente malas”, partió diciendo.

En esa línea, comentó: “Pero no entiendo, y hay muchas personas que me siguen que responden: ‘¿No has escuchado lo que ha estado cantando durante 20 años? Ha estado diciendo todas estas cosas en su música durante ese tiempo. ¿No entiendes el mensaje?’“.

Para el líder de System of a Down, algunos de los fanáticos de la banda “ni siquiera pensaron que ‘BYOB’ es una canción antiimperialista”. “No sé cómo podrían perder ese mensaje, pero está bien”, dijo.