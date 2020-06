“Usted es parte del problema”: Morrissey fue duramente criticado por unirse al Blackout Tuesday

Este martes, Morrissey se unió a la masiva protesta de la industria musical, la cual decretó un apagón bajo el hashtag #BlackoutTuesday en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter.

Sin embargo, la decisión del músico británico fue duramente criticada en redes sociales, ya que muchos no perdonaron que él le haya brindado su apoyo al partido de extrema derecha For Britain, ni mucho menos las polémicas declaraciones que el ex-Smiths ha hecho en el pasado.

“Usted apoya a la extrema derecha de For Britain y Anne-Marie Waters (líder del partido). Usted es parte del problema”, decía uno de los tuits dirigidos a Morrissey.

Es más, un usuario compartió el título de la canción de JPEGMAFIA “I Cannot Fucking Wait Till Morrissey Dies”, generando que varios se sumen a sus palabras.

You support the far right of For Britain and Anne-Marie Waters. You're part of the problem.

— Andy Cumella (@acumella) June 2, 2020