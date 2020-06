Fiscal argentino se refirió a violación grupal a menor de 16 años como “desahogo sexual”

Polémica causó un juicio abreviado a los imputados de una violación grupal a una joven cuando era menor de edad en la provincia de Chubut, Argentina.

El fiscal Fernando Rivarola consideró que se trató de “un accionar doloso de desahogo sexual“.

Según consigna La Nación, se sobreseyó a uno de los presuntos involucrados y se dejó el hecho como un “abuso sexual simple agravado por la comisión de tres personas“. También se desvinculó del caso al dueño de la casa.

El delito causó revuelo en el país, donde se les denominó “la manada de Chubut“. Además, los acusados son hijos de conocidos empresarios.

Los tres imputados reconocieron su participación y ahora el juez penal Marcelo Nieto di Biase deberá resolver si acepta el juicio abreviado. En caso de que lo homologue, los sujetos no irán presos.

El delito

La violación habría ocurrido el 21 de septiembre de 2012 en una vivienda en la Playa Unión de la provincia trasandina cuando la joven tenía 16 años.

La acusación se hizo pública a través de las redes sociales hace más de un año y fue impulsada por un colectivo de mujeres.

En Facebook la víctima contó que “fuimos a una fiesta a la casa de RV y al poco tiempo de llegar perdí la conciencia, y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones (EQ, LDV, LM, RV), mientras JP era testigo y TM sostenía la puerta evitando que entre alguien o que pueda salir”.

“En ese momento el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta al grito de que no cuenten nada. Al volver a (Puerto) Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá, y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de la víctima de violencia sexual”, detalló.

Los dichos de Rivarola

La Fiscalía de la ciudad de Rawson sostuvo el concepto usado por el fiscal Rivarola fue “sacado de contexto, sobreexponiendo a la víctima y poniendo en riesgo aspectos cruciales del proceso penal”.

De igual forma, justificaron que “en palabras simples, el abuso sexual es justamente un conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ello avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta. Eso es dolo”.