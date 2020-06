Othman El Kheloufi, Joe Vasconcellos, WoWaKin y otros en MundoVivo

Programación Musical:

1.- Sale De Ahí – Joe Vasconcellos

2.- Africa Needs Africa – King Ayisoba

3.- Bombo Y Guitarra – Juanafe

4.- Preta Yaya – Xenia

5.- Zemsta Bogusza – WoWaKin

6.- Canción y Huayno – Waku

7.- Sonido Fresco – Sondelvalle

8.- Jaan’kene / Kuukene – TRAD.ATTACK!

9.- Allá voy – Paula Herrera

10.- You Got Uncovered – Othman El Kheloufi

11.- Zhelkya – Oratnitza

12.- Gnangran – Issa Bagayogo

13.- Moussoldu – Salif Keita