Cami y el 8M: “Siempre se nos está adjudicando una responsabilidad que no se les pone a los hombres”

Doce canciones, como “Aquí estoy” y “Funeral”, componen Monstruo, el segundo disco de la cantante nacional Cami y que ya está disponible en todas las plataformas musicales.

“Creo que Monstruo tiene una singularidad de sonido folclórico, tanto lo visual como musical ha sido muy trabajado y muy cuidado. Ha sido un año y dos meses de mucho trabajo así que estoy muy feliz y muy agradecida”, dijo la cantante a ADN.

En comparación con su disco debut, Rosa, señaló que ese “fue mucho más de descubrir recién que podía escribir, que tenía la facilidad de inventar melodías o de conocer la industria un poco más. No tenía muy claro que es lo que quería bien”.

Este nuevo trabajo estaba contemplado para ser lanzado a fines de 2019 pero el estallido social obligó su postergación, “pero no tengo ningún problema y siempre para mí fue prioridad lo que estaba pasando en Chile y luego el disco”, agregando que “sentía que yo no estaba preparada, no podía concentrar mis energías en eso. Creo que todos nos vimos afectados emocionalmente con lo que estaba pasando en Chile”.

Monstruo, finalmente, vio la luz en la previa del Día Internacional de la Mujer, una coincidencia que le gusta. “Espero que no solamente gritemos fuerte el 8M sino que ese grito sea un eco para todos los años que vienen. Porque creo que entramos a un nuevo ciclo y es muy importante que lo que estamos exigiendo, lo que se está pidiendo y lo que muchas mujeres vienen luchando durante muchísimos años, hoy día sea cada vez un grito más fuerte y con mucha más potencia”, comentó.

“Soy una mujer más con problemas de mujer y en una industria donde las mujeres somos el blanco de muchas críticas y donde siempre se nos está adjudicando una responsabilidad que no se les pone a los hombres. Entonces, creo que el valor que tiene el 8M para mí es el mismo valor que tiene para mis amigas y para las mujeres que tengo cerca”, reflexionó.

“Sentirse sola es complejo y es angustiante, entonces, el 8M realmente para mí es muy esperanzador y hace que sienta que tengo como un nido a donde volver siempre”, agregó la cantante que, en el marco de la gira de Monstruo, se presentará el 27 de marzo en Lollapalooza y el 16 de mayo en Movistar Arena.