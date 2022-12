“Si alguien se ofende…”: Arturo Vidal respondió a la polémica por usar camiseta de Argentina

Arturo Vidal estuvo en la polémica tras el triunfo de Argentina en Qatar 2022. ¿La razón? El futbolista posó con la camiseta albiceleste.

Un hecho que hizo arder a varios hinchas chilenos, que no aguantaron ver al King usando la indumentaria de los trasandinos y felicitando a Lionel Messi.

“¡Te lo mereces hermano, bendiciones siempre a ti y tu familia! Argentina, campeones del mundo. Gracias por amar así el fútbol, disfruten que merecido lo tienen”, dijo en su Instagram.

Un hecho que hizo que varios saltaran a increparlo, tratándolo incluso de que, por unos likes, “cayó en la tentación de ponerse esa camiseta”.

La respuesta de Arturo Vidal

Así, tras la controversia, el volante contestó. Y lo hizo en una conversación con el diario Las últimas Noticias, donde señaló de entrada lo que pensaba sobre los cuestionamientos.

“Si alguien se ofende, aquí no hubo mala intención. No voy a dejar de ser chileno o amar a mi país porque me pongo feliz por un amigo”, indicó.

Y agregó que “yo estoy en paz con Dios y estoy feliz por mi amigo, y repito, me alegro mucho cuando gente que aprecio le va bien”.

“Alegrarse por los demás es una bendición de Dios y eso es lo que me gustaría que la gente entienda”, añadió como última idea.

De esta forma, Arturo Vidal respondió a todos los que se manifestaron contra su celebración y felicitaciones para los trasandinos.