Emiliano Martínez explica su gesto tras ganar el premio a Mejor Arquero de Qatar 2022: “Lo hice porque los franceses me abucheaban”

Una de las imágenes que dio la vuelta al mundo luego del triunfo que logró Argentina en Qatar 2022 fue el que protagonizó el portero trasandino Emiliano Martínez.

Cuando ya había recibido el “Guante de Oro” al mejor arquero de la Copa del Mundo, al jugador del Aston Villa no se le ocurrió nada mejor que pasar el trofeo entre sus genitales en medio de la euforia por el campeonato.

El que es campeón del mundo y guante de oro festeja como quiere .

Que locura hermosa la del Dibu Martinez . pic.twitter.com/4m6DMq7rjo — ᴄʀɪsᴛɪᴀɴ ɢɪɢʟɪ (@gigli_cristian) December 18, 2022

En medio de los festejos, el propio Emiliano Martínez explicó su gesto. “Lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va”, aseguró en diálogo con Radio La Red, instancia donde valoró el premio y su forma de encarar los penales ante Francia.

“Estaba tranquilo, es un momento en que siempre les tengo que dar fe a mis compañeros. En el juego otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. El primero lo podría haber sacado, pero me tiré mal. Después hice todo bien”, planteó el campeón del mundo con Argentina.