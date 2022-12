La FA (Football Association) anunció este domingo la continuidad de Gareth Southgate como director técnico de la selección de Inglaterra, pese a las dudas que se generaron al quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022 en cuartos de final ante Francia.

“Estamos encantados de confirmar que Gareth Southgate continúa como seleccionador de Inglaterra y que dirigirá nuestra campaña para la Eurocopa de 2024”, señaló en un breve comunicado el consejero delegado de la FA, Mark Bullingham.

Además, los “Three Lions” publicaron en su cuenta de Twitter un mensaje en el que agradeció el “fantástico respaldo” recibido durante la Copa del Mundo de cara a los partidos de clasificación para la Eurocopa en marzo del año que viene.

Cabe recordar que tras caer eliminados en la ronda de los ocho mejores de la cita planetaria, Gareth Southgate declaró que “evaluaría” su continuidad en el banco inglés para lo cual iba a necesitar “un poco de tiempo”.

El DT, de 52 años, fue designado en 2016 y llevó a Inglaterra a las semifinales de la Copa del Mundo en 2018 y a una primera final de la Euro en 2021.

Thank you for your fantastic support. We'll see you in March for the start of our #EURO2024 qualifying campaign! 👏 pic.twitter.com/YbFa0yOfOH

— England (@England) December 18, 2022