El seleccionador francés, Didier Deschamps, habló en la previa de la gran final del Mundial de Qatar 2022 que enfrentará a los galos frente a Argentina. El estratega se refirió al virus que afecta el plantel, la ausencia de Karim Benzema y recordó que, a lo largo de toda la competición, ha ido superando “imponderables”.

“El contexto de una final siempre es especial. Hay un lado emocional que puede ser diferente para cada jugador. Cuando es la primera final para un jugador, hay menos datos y referencias. Jugar varias finales ayuda. Hay una gestión emocional que es importante”, comentó en rueda de prensa.

Sobre llamado “virus del camello” que a la delegación francesa, el técnico aseguró que “los jugadores estaban durmiendo cuando fui a la rueda de prensa, no tengo informaciones. Intentamos arreglárnoslas lo mejor que podemos, de forma tranquila. Veremos cómo evolucionan los afectados y trataremos de estar listos para el partido que nos espera”.

“Hemos ido superando imponderables, con varios lesionados y hemos avanzado. Ahora estamos en la final. Estamos listos para afrontarla. Pero estoy seguro de que mi colega argentino, Lionel Scaloni, también ha tenido que afrontar sus problemas. Él perdió el primer partido contra Arabia Saudí. Cada uno tiene sus situaciones”, agregó.

Deschamps y la presencia de Benzema en la final

Consultado por el jugador del Real Madrid, descartó la posibilidad de que esté en cancha este domingo. “Tengo jugadores que se han lesionado antes. Karim es uno de ellos. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está allí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, ex jugadores o jugadores lesionados”, sostuvo.

Por otra parte, el DT se refirió al clima en las tribunas: “Soy consciente del apoyo popular a Argentina, que lo tiene en muchas competiciones. Sabemos que la mayoría del estadio los apoyará a ellos. Sé que incluso algunos franceses quieren que gane Argentina, pero vamos a esforzarnos para ganarla nosotros”.

Finalmente, el seleccionador francés se refirió a Kylian Mbappé, que apenas ha hablado con los periodistas desde el inicio de la competición. “Cuando tiene que hablar, habla. Ha hablado a veces. Kylian necesita tranquilidad, serenidad. Está centrado en el campo, en lo que tiene que hacer en el campo. Se encuentra en un excelente estado de ánimo. No deseo perturbar su tranquilidad, su estado de ánimo”, cerró.