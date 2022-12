Esposa de Grant Wahl, periodista que murió en Qatar, revela la causa del fallecimiento: “Ninguna cantidad de RCP o descargas lo habrían salvado”

El periodista estadounidense Grant Wahl enlutó el Mundial de Qatar 2022 tras perder la vida el pasado 10 de diciembre en el estadio Lusail, durante el partido entre Argentina y Países Bajos.

Desde un inicio se desconocieron las causas que provocaron su muerte. Sin embargo, este miércoles la esposa del reportero, Celine Gounder, reveló que él falleció debido a una condición médica que no fue diagnosticada anteriormente.

“La oficina del médico forense de la Ciudad de Nueva York realizó una autopsia. Grant murió por la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio”, señaló en el blog oficial de su difunto marido.

“La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ninguna cantidad de RCP o descargas lo habrían salvado”, agregó Celine Gounder, quien además es médica especializada en enfermedades infecciosas.

“Su muerte no estuvo relacionado con el COVID-19. Su muerte no estuvo relacionado con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte”, complementó sobre la partida de su esposo.

Celine también agradeció las condolencias que ha recibido tras la muerte de Grant Wahl. “En mi nombre y el de nuestra familia, quiero expresar nuestra más profunda gratitud por la gran cantidad de apoyo, amor y simpatía de todo el mundo. Este sigue siendo un momento muy difícil y doloroso mientras lloramos a un amado esposo, hermano y amigo”, completó.

