Luego de la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar ante Croacia en cuartos de final este viernes, el astro de la selección brasileña, Neymar, dijo no estar “100% seguro” de seguir en el equipo, palabras que incluso remecieron a Pelé, quien no demoró en publicar un mensaje para revertir dicha decisión.

“Te vi crecer, te animé todos los días y finalmente puedo felicitarte por igualar mi número de goles con la selección brasileña”, así comienzan las emotivas palabras que “O Rei” le dedicó a Neymar en Instagram, acompañadas de una fotografía del astro brasileño celebrando un gol con su selección.

El mensaje de Pelé para Neymar, que se derrumbó en llanto en medio del campo de juego luego de la eliminación de Brasil, se centró en la capacidad de inspirar de quienes se convierten en ídolos del fútbol como ellos, y toma más importancia cuando hay preocupación mundial por la salud de “O Rei”.

“Desafortunadamente, el día no es el más feliz para nosotros, pero siempre serás la fuente de inspiración que muchos aspiran a ser. He aprendido que cuanto más tiempo pasa, más crece nuestro legado. Mi récord se estableció hace casi 50 años, y nadie ha podido acercarse a él hasta ahora. Lo lograste, muchacho. Valora la grandeza de tu logro”, dice la publicación.

Las palabras de Pelé terminan instando a Neymar a no dejar de lado su legado. “Sigue inspirándonos. Seguiré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que marques, como he hecho en cada partido que te he visto sobre el césped”, puntualizó.