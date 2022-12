Lionel Messi tras la clasificación a semifinales: “Sufrimos demasiado, pero pasamos que es lo más lindo”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, analizó el triunfo ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde la “Albiceleste” accedió a las semifinales del torneo y deberá enfrentar a Croacia.

“No era para que vayamos al alargue, ni mucho menos a penales. Sufrimos demasiado por como se había dado todo, pero son los cuartos del Mundial y pasamos que es lo más lindo, es algo impresionante”, sostuvo la “Pulga” en diálogo con DirecTV.

Consultado por los méritos del cuadro trasandino para llevarse la victoria, el jugador del PSG explicó que “demuestra que partido a partido que sabe jugar cada partido con la misma intensidad, con las mismas ganas. Que va a buscar al rival siempre, que quiere ser protagonista y sabe los momentos del partido. Estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas y necesitábamos esta alegría para nosotros y toda esta gente que nos acompaña siempre”.

Messi apuntó contra el arbitraje

El astro argentino también criticó al colegiado español Antonio Mateu. “No era como para que termine así. No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan. Pero creo que la gente vio lo que fue, teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. Creo que la FIFA tiene que revisar eso, no pueden a un árbitro así para esta instancia y que no esté a la altura”, comentó.

Sobre la gran actuación de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, explicó que “no tenemos dudas, sabemos que cuando nos tocan los penales tenemos ventaja con él en el arco. Lo volvió a demostrar y agradecido de él”.

Finalmente, Lionel Messi adelantó el duelo ante Croacia por las semifinales de la Copa del Mundo. “Será partido durísimo. Croacia demuestra que es una gran selección y que le juega de igual a igual a Brasil. Lo que pudimos ver fue mucho mejor y tienen jugadores muy buenos sobre todo en el medio campo. Se conocen muy bien y por algo están ahí”, cerró.