El atacante de Inglaterra, Raheem Sterling, retornará al Mundial de Qatar 2022 este viernes después de abandonar la concentración de su seleccionado la semana pasada por el robo que se produjo en su casa ubicada en Londres.

De acuerdo a lo informado por la federación inglesa este jueves, el jugador del Chelsea volverá a Qatar y se reincorporará a la par del plantel de cara al encuentro de cuartos de final contra Francia.

Cabe recordar que el delantero de 28 años regresó a su país horas antes del duelo por octavos ante Senegal, luego de que delincuentes armados entraran a robar en su hogar y amedrentaran a su familia, la cual estaba al interior del domicilio al momento del asalto.

Raheem Sterling fue titular en los dos primeros partidos de Inglaterra en la fase de grupos, ante Irán y Estados Unidos, y fue suplente ante Gales. Ahora, podrá estar nuevamente disponible para enfrentar el decisivo duelo ante los galos ante las dudas de su presencia para el resto de la Copa del Mundo.

El cuadro dirigido por Gareth Southgate se medirá ante Francia por la ronda de los 8 mejores el próximo sábado 10 de diciembre a partir de las 16.00 horas de Chile.

Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.

The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ

— England (@England) December 8, 2022