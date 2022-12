Tras haber dirigido un partido solidario que protagonizaron estrellas del fútbol sudamericano, el ex juez FIFA Javier Castrilli conversó con ADN Deportes en Qatar, instancia donde analizó el desarrollo del referato en la Copa del Mundo.

“Salvo casos extraordinarios, estuvo bien. A Uruguay se le juntó todo, la historia del partido del 2010 y venía de un penal en contra ante Portugal. El tema venía mal barajado, pero en general el arbitraje ha sido bueno (…) Los árbitros están pasando desapercibidos, están teniendo un nivel aceptable“, planteó el argentino, que puntualizó en torno a las herramientas tecnológicas que han modificado el arbitraje.

“Vamos camino a eso. El arbitraje humano es una especie en extinción, hoy los asistentes no tienen razón de estar con el VAR. La pregunta es: ¿hacia donde vamos? Los tiempos imprimen más velocidad a las novedades y en este Mundial ya hay un sistema semiautomático de offside. FIFA tiene la respuesta y tendría que cambiar eso, no se puede privar de un gol por medio hombro o la nariz, es injusto, tiene que haber la distancia de un cuerpo por lo menos. Quieren más goles y tienen un dispositivo que los evita“, remarcó Javier Castrilli.

Javier Castrilli y el futuro de Roberto Tobar

El ex presidente de la Comisión de Arbitraje de la ANFP valoró la designación del recientemente retirado juez como su sucesor. “Me parece bien, le deseo el mayor de los éxitos y pueda implementar las ideas que tiene. La solución se ve a través del tiempo, si lo dejan, veremos. Tiene las capacidades, es un tipo lucido y capaz”, planteó.

Además, insistió en sus lamentos ante el hecho de que Roberto Tobar no haya podido dirigir en Qatar 2022. “He visto cada árbitro aquí, Dios me libre, me agarro la cabeza. No traerlo es tremendo, es una injusticia horrible. Hay algunos árbitros que no sé cómo llegaron a dirigir acá”, cerró en la conversación con ADN Deportes en la sede de la Copa del Mundo.