Ferrán Torres y el lamento por la eliminación de España en Qatar 2022: “El fútbol ha sido injusto una vez más”

La decepción en el plantel de España por la eliminación en Qatar 2022 quedó evidenciado por uno de los atacantes de la “Furia Roja”, Ferrán Torres, jugador del Barcelona.

“Hemos estado a la altura, no pudimos meter las ocasiones. El fútbol ha sido injusto una vez más, por cosas extra y que no vienen a cuenta, pero estoy orgulloso de este equipo. De esta vamos a salir más fuerte”, sostuvo tras la caída ante Marruecos en lanzamientos penales.

“No creo que hayamos regalado la primera parte, hemos tenido la posesión y todos los equipos se nos encierran. Hemos competido muy bien y fuimos superiores”, remarcó Ferrán Torres.

Los pasos en España tras quedar fuera de Qatar 2022

Sergi Busquets es de los jugadores más experimentados del plantel dirigido por Luis Enrique, pero no quiso apuntar si seguirá siendo parte de la selección.

“Siempre es un cara o cruz y nos ha tocado cruz. Desde el inicio fallamos los tres primeros y así es muy difícil. Lo importante es la selección, no yo, habrá que levantarse y que sirva de experiencia. Estamos en una buena dinámica, con un grupo muy joven, al que seguro esto lo va a curtir“, comentó luego del encuentro ante Marruecos.

A su vez, Rodrigo Hernández lamentó no haber refrendado el dominio de juego en el marcador. “Hemos generado y ha sido complicado. No hay mucho más que decir. Los penales son así, no hemos estado acertados. Nos vamos a casa con uno de los peores días”, planteó en zona mixta el volante del Manchester City.