Kimmich queda devastado tras eliminación de Alemania en el Mundial: “He fracasado, tengo miedo de caer en un agujero”

Joshua Kimmich, figura de Alemania, no ocultó su tristeza y se mostró devastado tras quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022 junto a su selección. Por segunda vez consecutiva, los germanos no lograron pasar la fase de grupos y regresan a casa como uno de los equipos que más decepcionó en esta Copa del Mundo.

Luego del partido de ayer ante Costa Rica, el zaguero del Bayern Múnich habló en zona mixta y aseguró que “ha sido el peor día de mi carrera. Llegue en 2016 a la selección de Alemania y, desde entonces, hemos caído dos veces en fase de grupos”.

“Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona”, indicó el lateral derecho sobre las malas experiencias mundialistas que ha vivido con los teutones, tanto en Rusia 2018 como ahora en Qatar 2022.

Frustrado por no poder avanzar a octavos de final en las últimas dos Copas del Mundo, Joshua Kimmich finalizó con una desgarradora frase: “No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado, ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un agujero”.