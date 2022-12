Luis Suárez responde a la “sed de revancha” de Ghana por lo que ocurrió en 2010: “No puedes vivir con cosas del pasado”

Este miércoles, Luis Suárez se pronunció en la conferencia de prensa previa al crucial partido entre Uruguay y Ghana, donde ambas selecciones se jugarán la vida por ganar para avanzar a octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Y como era de esperar, el goleador charrúa recordó el imborrable episodio que ocurrió cuando uruguayos y ghaneses se enfrentaron en cuartos de final del Mundial 2010. En aquel encuentro, el delantero utilizó las manos para evitar un gol del combinado africano y luego cobraron penal, sin embargo, el pateador de Ghana falló su disparo desde los doce pasos.

“Toqué la pelota con la mano, pero el jugador de Ghana erró el penal. No yo. A mí me expulsaron y cobraron el penal. Yo no erré el penal, no es mi responsabilidad”, señaló Suárez durante esta jornada.

El “Pistolero” también le restó dramatismo a la “sed de revancha” que podrían buscar los africanos en Qatar 2022. “Capaz que los jugadores que hablan de revancha tenían ocho años en aquel momento y ni se acuerdan o lo vieron en imágenes. El otro día fuimos a jugar con Portugal y nadie habló de revancha porque lo eliminamos en 2018″, indicó.

“No puedes vivir con cosas del pasado y pensar en revanchas. Yo me mandé una cagada con Giorgio Chiellini (por el mordisco de 2014) y después jugué contra él, le di la mano y un abrazo”, agregó el atacante charrúa.

Además, Luis Suárez abordó la pobre campaña que lleva la celeste en esta Copa del Mundo, donde cosecha un empate y una derrota. “Uno siendo referente tiene que asumir la responsabilidad de los momentos complicados que estamos viviendo, pero disfrutando de lo que es mi último Mundial. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para estar en otra situación”, complementó.

¿Cuándo juegan Uruguay vs Ghana?

El partido se llevará a cabo este viernes 2 de diciembre a partir de las 12:00 horas de Chile. Ghana se encuentra en el segundo lugar del Grupo H con tres puntos, mientras que Uruguay es colista con una unidad.