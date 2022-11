Deschamps lamenta la baja de Benzema y pone la presión sobre Mbappé: “Tenemos la necesidad de que rinda”

El técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps, anticipó el estreno del vigente campeón del mundo este martes ante Australia por el Mundial de Qatar 2022. El DT de los “Blues” lamentó la baja de Karim Benzema y apuntó sobre Kylian Mbappé para marcar diferencias en la cita planetaria.

“Sobre la presión, tenemos jugadores menos experimentados que otros, pero es un grupo con hambre y ganas. Hemos hecho todo lo posible para que el grupo esté en las mejores condiciones para el primer partido, que aunque no es decisivo, es muy importante”, aseguró en conferencia de prensa.

Respecto al delantero del Real Madrid, comentó que “teníamos opciones antes de su lesión, y ahora sin él tendremos que usar esas opciones que barajábamos si no llegaba al primer partido. Lo único claro del once es que Benzema no estará disponible para el partido de mañana. Hay muchas posibilidades para el encuentro”.

Francia deposita su ilusión sobre Mbappé

Consultado por la estrella del PSG, Didier Deschamps explicó que “es verdad que Mbappé es todavía un jugador joven, no tiene ni 24 años. Y ya fue importante hace cuatro años. Nos permitió ganar algunos partidos. Estos cuatro años ha ganado reconocimiento mundial”.

“Sobre su responsabilidad, tiene la capacidad de marcar, de hacer marcar y tenemos necesidad de que rinda. Kylian necesita potenciar al grupo y el grupo tiene la necesidad de potenciarle. Tiene la capacidad de ser decisivo en cualquier momento”, agregó.

Finalmente, el entrenador de los galos se refirió a la “maldición” del campeón en los Mundiales. Lo esencial es de tener un grupo que tiene claro el objetivo de ganar el primer partido. No pensemos lo que ha podido pasar en el pasado con los últimos campeones. Nos centramos en el partido ante Australia. Estaremos ahí”, cerró.