En plena transmisión: agentes de Qatar amenazaron a periodista con romper su cámara 

A pocos días para el inicio del Mundial 2022, un nuevo conflicto se vive en el país anfitrión. Guardias de seguridad de Qatar interrumpieron a un periodista danés que se encontraba en la ciudad de Doha, transmitiendo en vivo para la emisora ​​TV2.

El reportero, Rasmus Tantholdt, se encontraba realizando un despacho en plena calle, cuando de repente se aceraron los agentes qataríes y uno de ellos trató de quitarle la cámara.

“Estamos en vivo en la televisión danesa. Señor, usted invitó a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos filmar? Es un lugar público”, indicó el comunicador tras la reacción del funcionario local. “¿Quieres romper la cámara? Está bien, puedes romper la cámara”, agregó Tantholdt mientras presentaba su credencial de prensa a otro policía.

Tras la polémica situación, el periodista danés se pronunció en sus redes sociales y aseguró que junto a su equipo “recibimos una disculpa de la Oficina Internacional de Medios de Qatar y del Comité Supremo de Qatar”.

Cabe destacar que desde Dinamarca se han mostrado críticos con los anfitriones del Mundial. Incluso, la selección danesa jugará el certamen con camisetas simbólicas en modo de protesta contra Qatar.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022