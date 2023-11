Nicolás Córdova, actual jefe técnico de selecciones juveniles, entregó detalles de lo que fue su intensa experiencia como DT de Chile en la última fecha de Eliminatorias, donde tuvo que asumir la banca de emergencia tras la renuncia de Eduardo Berizzo.

Partió recordando cómo fue su primer encuentro con el plantel de La Roja aquel 17 de noviembre, un día después del empate con Paraguay. “La primera charla fue muy corta, hubo un pequeño duelo por parte de los jugadores, porque el Toto (Berizzo) era muy querido por ellos, y él decidió irse, no lo echaron. Ese primer día fue el más áspero. Al día siguiente nos pusimos a entrenar y nadie dijo nada”, señaló en diálogo con ESPN.

“Traté de hacerlo lo mejor posible. Los entrenamientos que hacemos en las selecciones juveniles, fueron los mismos que hicimos para preparar el partido contra Ecuador, porque hay una línea metodológica”, reconoció el estratega nacional.

También respondió a quienes lo criticaron por dirigir a Chile ante Ecuador. “Me tiene muy despreocupado lo que puedan opinar otras personas o colegas, yo no he desarrollado mi carrera a base de opiniones, sino a base de mucho estudio, me he pagado muchos viajes, he recorrido el mundo viendo a todos los entrenadores”, remarcó.

“Yo no elegí estar en la selección adulta, me lo pidió la Federación, yo soy un entrenador que trabaja para ellos y si en estos momentos necesita de mi ayuda, obviamente prestaré mis servicios”, agregó en la misma línea.

Córdova aterriza las expectativas para el Preolímpico

Por otro lado, Nicolás Córdova abordó el duro presente de Chile a nivel juvenil de cara al Preolímpico Sudamericano Sub 23 de enero, torneo que entregará boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“La realidad es que hoy día en selecciones juveniles estamos octavos, ese es nuestro ranking, solo estamos sobre Perú y Bolivia. El resto está por sobre nosotros, entonces sería una locura exigirme ir a campeonar a un Sudamericano Sub 23 porque no es nuestra realidad. Hay que poner la pelota en el piso y ser sinceros”, apuntó el entrenador que dirigirá a La Roja Sub 23 en dicho certamen.

“Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos por clasificar a los Juegos Olímpicos, pero la realidad dice que desde hace muchos años no clasificamos. Desde el 2013 que no vamos a un Mundial Sub 20. Para poder avanzar, no podemos pretender pasar del octavo lugar al segundo”, concluyó.