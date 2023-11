“Los resultados lo avalan”: Exjugador de Ñublense y la opción de que Jaime García dirija a La Roja

El exfutbolista de Ñublense y actual jugador de Trasandino de Los Andes, Fernando Cordero, se refirió a la opción de que Jaime García asuma como entrenador de la selección chilena luego de renuncia de Eduardo Berizzo.

El experimentado zaguero de 36 años fue dirigido por el estratega chileno durante dos temporadas en los “Diablos Rojos” y aseguró que “los resultados lo avalan” para asumir la banca de La Roja.

“Agarrar un fierro tan caliente es de valiente. Entiendo el sentimiento de él, a mí me tocó defender 25 o 30 minutos a la selección en un partido amistoso contra Costa Rica y fui el más feliz”, comentó el “Chiki” en diálogo con ADN Deportes.

“Los resultados lo avalan al profe. Hizo una buena campaña con Ñublense, lo tomó cuando estaba a punto de descender a tercera división y luego clasificó a Copa Libertadores, jugó Sudamericana”, añadió.

No obstante, Fernando Cordero advirtió ante el posible arribo de Jaime García. “Hay que saber que entrenar a la selección no es lo mismo que entrenar a un equipo. La ANFP debe ver el proyecto que tiene, creo que Nico Córdova lo hizo bien ayer, puso a jugadores que no venían jugando tanto y se atrevió”, explicó.

“Espero que el técnico que asuma lo haga de la mejor forma, ojalá sea un entrenador chileno y que nos vaya bien”, agregó, junto con destacar lo hecho por Nicolás Córdova en la derrota ante Ecuador por las Eliminatorias.

“Creo que ser técnico de la selección hoy en día es muy difícil y agarrar un fierro tan caliente como lo agarró el profe Nico es de valiente. Fue a jugar, se paró de igual a igual e hizo los cambios que tenía que hacer”, valoró.

“Los últimos 15 minutos fuimos totalmente superiores a Ecuador, pero por el bien del fútbol chileno quiero que le vaya bien a la selección. No soy crítico de la selección y no me interesa criticar porque es súper fácil detrás de una pantalla. Hay que estar ahí donde las papas queman”, sentenció.