Jaime García y la posibilidad de dirigir a La Roja: “Yo voy a muerte, me siento preparado”

El decepcionante empate sin goles entre Chile y Paraguay, por las Eliminatorias al Mundial 2026, terminó por sentenciar la salida de Eduardo Berizzo como entrenador de la selección nacional tras un año y medio al frente del equipo.

Luego de la renuncia presentada por el “Toto”, cuyo puesto será ocupado de manera interina por Nicolás Córdova de cara al duelo ante Ecuador, ya comienzan a surgir los primeros nombres para asumir como nuevo DT de La Roja.

Uno de ellos es el de Jaime García, extécnico de Ñublense, quien se encuentra en Europa perfeccionándose tras su salida del cuadro de Chillán y desde el “Viejo Continente” se refirió a la posibilidad de arribar a la banca de Chile.

“Absolutamente, pero siento que el fútbol me indica los momentos y los espacios como me ha ido marcando mi vida. Yo no me apuro, voy trabajando un poco a medida que el fútbol me va dando las herramientas”, comentó el estratega en diálogo con el periodista Enzo Olivera.

“Yo me siento preparado, ¿quién no estaría orgulloso de representar a la selección, con el orgullo de representar a tu gente, a tu sangre? Yo voy a muerte, nomas”, agregó.

Finalmente, Jaime García indicó: “Creo que he hecho el camino que a mí me tocó, he hecho el camino largo y si en algún momento de la vida se me presenta, creo que sí, absolutamente”.