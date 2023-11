Vicente Pizarro valora la experiencia en Santiago 2023: “Nos sirvió mucho para saber la idea de la adulta, estamos muy preparados”

Una de las principales novedades que presentó la nómina de la selección chilena para los duelos ante Paraguay y Ecuador está en la citación del volante Vicente Pizarro, quien expresó sus sensaciones tras los primeros días con el plantel adulto en Juan Pinto Durán.

“Para un jugador, la selección siempre es muy importante. Estoy muy contento de compartir con más compañeros jóvenes, los más grandes nos van a ir guiando y esperamos aportar cada uno desde donde toque. En cada entrenamiento tenemos que demostrar por qué estamos acá“, aseguró el jugador de Colo Colo, que remarcó el buen ambiente con el que están trabajando.

“El grupo está muy unido, nos han recibido muy bien los de más experiencia. Hay muchas ganas de ir en busca de buenos resultados, la adaptación fue buena y nos tiene que pillar preparados (…) Uno intenta no mirar mucho las críticas, nos enfocamos en prepararnos bien para los partidos que viene. El grupo está unido, queremos sacar estos partidos adelante. En los entrenamientos se ve una intensidad muy alta y eso nos ayuda a los jóvenes a adaptarnos más rápidamente a la idea y el ritmo de juego”, aseguró Vicente Pizarro.

La influencia de Santiago 2023

A la hora de valorar el apoyo que pueden dar a La Roja, el proceso con la sub 23 que logró la medalla de plata asoma como fundamental. “La experiencia en los Panamericanos nos sirvió mucho, tanto en lo personal como en lo grupal. El equipo se sometió a otra intensidad, es un paso más adelante estar en clasificatorias, pero la selección exige eso y hay que adaptarse rápidamente“, remarcó, junto con valorar cómo ha ido creciendo como jugador tanto al alero de Eduardo Berizzo como de Gustavo Quinteros.

“Uno va rescatando cada cosa de cada técnico. En Colo Colo también he empezado a tener una función un poco más ofensiva, ir sumando cosas a mi juego. Eso también me sirvió en la preparación para los Panamericanos, me pidieron una función parecida a la que estaba haciendo en mi club. La predisposición fue muy buena, todos teníamos ganas de tener un lugar. Nos sirvió mucho para saber la idea de la adulta, estamos todos muy preparados”, valoró, a la vez de insistir en lo clave del trabajo acumulado en Santiago 2023.

“Nos sirvió mucho en la adaptación, saber cuál es la idea y vamos a estar todos muy preparados, le toque a quien le toque jugar. Los Panamericanos nos sirvieron para ganar roce internacional, sabemos cuál es la idea que quiere este equipo“, concluyó en Juan Pinto Durán.