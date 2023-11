Gabriel Suazo tomó la palabra en la previa del partido entre Chile y Paraguay por las Eliminatorias. El seleccionado nacional apuntó a la unidad en La Roja para superar los momentos difíciles y mostró confianza después de vencer al Liverpool en la Europa League.

En diálogo con el programa de Youtube, Salir Jugando, el zaguero chileno comenzó abordando aquella victoria que logró ante el gigante inglés junto con Toulouse. “Siempre creí, siempre pensé que esto lo iba a vivir, nunca claudiqué, ni en mis peores momentos. Estaba convencido y trabajaba día a día no solo para el presente, también para lo que venía. Por eso me esfuerzo al máximo en todo lo que hago”, señaló.

Aquel convencimiento lo puso como ejemplo para los partidos que le restan a La Roja. “En conferencia me preguntaron sobre enfrentar a Liverpool, yo dije que íbamos a ganar. Aunque me quedaron mirando, lo demostramos en la cancha, ese mismo pensamiento lo tengo en la selección, cada vez que me preguntan digo que quiero ir a ganar, nunca voy a decir que quiero buscar otro resultado porque no es lo que siento”, explicó.

En cuanto al momento que atraviesa Chile rumbo al Mundial 2026, “Gabi” indicó que “no es fácil, como jugador me ha tocado vivir momentos difíciles, y ahora es cuando tenemos que estar más unidos, es la única forma de revertir situaciones complicadas. Cuando juguemos contra Paraguay, la gente nos va a apoyar al máximo, estoy convencido de eso”.

Por último, Gabriel Suazo tuvo palabras de elogios para Damián Pizarro, quien por primera vez fue convocado en La Roja para las Eliminatorias. “Es un jugador tremendo, lo ha demostrado en cada partido, lo demostró en los Panamericanos, con 18 años compitió al máximo, también lo demostró en la Bombonera contra Boca Juniors. Lo conozco bien, entrenaban con nosotros cuando tenía 15 años y ya le veíamos sus cualidades. Estoy seguro de la calidad de jugador que él es”, concluyó.