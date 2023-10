Alexis Sánchez asume diferencias en su juego con La Roja: “En Italia las canchas son más grandes, las de acá no están muy buenas”

El delantero de La Roja, Alexis Sánchez, remarcó la trascendencia de haber ganado a Perú en el Monumental. “En el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones, contento por la entrega de todos. Era importante ganar, lo pudimos hacer con Colombia, pero hoy se dio un partido ante un rival difícil y ganamos”, apuntó el tocopillano.

Además, insistió en los merecimientos para el triunfo del “Equipo de Todos” sobre los del Rímac. “Ellos estaban muy atrás, la cancha no me favorecía, pero estoy tranquilo. Estamos entrenando bien, haciendo las cosas bien y eso se vio reflejado. El primer tiempo fácil pudimos hacer dos goles”, enfatizó.

De todas formas, Alexis Sánchez remarcó su optimismo en torno al recambio en La Roja. “Hay jugadores. También está la sub 23, hay gran potencial, tienen que creer y ayudarlos”, dijo, ya pensando en la visita a Venezuela.

“Está difícil, las eliminatorias siempre son difíciles. Toca correr, como siempre, y hay jóvenes que tienen muchas ganas. Hay que seguir creciendo como equipo y como selección”, puntualizó el “Niño Maravilla”, que argumentó detalladamente las razones en torno a la falta de protagonismo que tuvo ante los del Rímac.

“Me siento bien. Están acostumbrados a verme frente al arco, pero el que entiende de fútbol sabe que jugar de espalda y con una defensa cerrada es difícil como “9”. Es importante saber jugar ahí. Me gusta jugar de frente, pero en Italia la cancha es mucho más grande, más lindas, y las de acá no están muy buenas. Me gusta jugar más de frente, este un rol en el que me toca ayudar a los de atrás, como le digo a Valdés, para que aproveche los espacios que le dejo”, concluyó en el Monumental.