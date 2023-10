Rodrigo Echeverría y la ausencia de Arturo Vidal en La Roja: “Tenemos muy buenos jugadores para poder suplirlo”

El volante de la selección chilena, Rodrigo Echeverría, habló este miércoles en conferencia y anticipó lo que será el duelo de este jueves ante Perú en el Estadio Monumental por la tercera jornada de las Clasificatorias al Mundial 2026.

“Todos los partidos que hemos jugado con Perú se viven de otra forma. Me tocó hacerlo cuando estaba la pandemia y pudimos conseguir un triunfo. Ahora es lo mismo, pero con gente. Esperamos hacer sentir la localía y poder conseguir un triunfo que es lo que estamos buscando”, comentó el jugador de Huracán.

En esa línea, agregó que “será un partido súper trabado, con harto ida y vuelta. Estamos trabajándolo muy bien en el entrenamiento con lo que nos pide el profe, así que llegamos de buena forma. Hoy afinaremos los últimos detalles para llegar completos al partido”.

Consultado por su rol en la oncena de Eduardo Berizzo, explicó que “lo que estamos trabajando es ser un aporte más para Erick, darle líneas de pases para que se le haga más fácil el trabajo y después dar opciones de pases hacia adelante para llegar al gol, como bien lo hace Arturo (Vidal) o Marcelino (Núñez) cuando le ha tocado”.

Además, valoró su presente en Huracán y en La Roja. “Cada jugador trata de dar lo mejor en su club para recibir esta oportunidad de venir a la selección. Hay que entrenarse al 200% para seguir rindiendo y ser un aporte dentro del grupo, que es de mucha calidad”, afirmó.

“En lo personal me preparé de buena forma, esperando siempre el momento y la posibilidad, cuando me tocara quería aprovecharla y no soltarla. Estoy en un buen momento gracias a dios y espero seguir por este camino”, agregó.

Finalmente, Rodrigo Echeverría abordó la ausencia de Arturo Vidal para los duelos ante Perú y Venezuela. “Está demostrado que Arturo es un jugador súper importante para la selección. Está recuperándose de muy buena forma y después tenemos muy buenos jugadores para poder suplirlo. Estamos trabajando de buena forma y esperamos conseguir la mayor cantidad de puntos”, sentenció.