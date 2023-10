Matías Catalán, defensa de la selección chilena, anticipó el choque contra Perú por las Clasificatorias al Mundial 2026 y abordó su rol como uno de los nuevos valores que tiene La Roja para afrontar el proceso mundialista.

“Sabemos que Perú es uno de los rivales directos, así que trataremos de hacerlo de la mejor manera. Tanto de visita como de local siempre queremos ganar. Creo que vamos a llegar muy bien el partido”, señaló el zaguero argentino-chileno en rueda de prensa este miércoles.

El jugador que milita en Talleres de Córdoba mencionó que “en los primeros dos partidos no nos fue de la mejor manera, ahora se vienen seis puntos importantes con rivales directos. El proceso se hace más fácil sacando buenos resultados, pero tenemos un gran grupo, hay una buena armonía. De seguro vamos a conseguir los puntos, estamos tranquilos y trabajamos para eso”.

En cuanto a su presencia en La Roja, indicó que “lo esperé mucho, sabía que haciendo las cosas bien en mi club, en algún momento me iba a tocar. Hoy trato de disfrutarlo al 100 y con la calidad de jugadores que hay se hace más fácil”.

Matías Catalán también se refirió a las posiciones que puede cumplir en la selección. “En mi club me toca jugar más de central, pero durante casi toda mi carrera he jugado de lateral, es un puesto que lo conozco bien. Como lateral, Berizzo me pide pasar con criterio, primero marcar y luego tratar de soltarme cuando tengamos la pelota”, afirmó.

Por último, apreció el apoyo que entrega Arturo Vidal, quien no fue convocado, pero está en Juan Pinto Durán realizando su proceso de recuperación. “Nos hemos cruzado con Arturo casi todos estos días, uno trata de hablar con él, nos da confianza, siempre me tira para adelante, es una gran referente y sabemos lo que le ha dado a la selección. Para todo el grupo es importante que él esté con nosotros”, concluyó.

Chile se medirá con Perú este jueves 12 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Monumental, por la tercera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026. El duelo contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.