Paulo Díaz, defensa de la selección chilena, anticipó los próximos duelos contra Perú y Venezuela por las Clasificatorias al Mundial 2026 y abordó su regreso a la convocatoria luego de perderse la doble fecha de septiembre por lesión.

“Con Perú siempre son partidos difíciles. Es un clásico. Queremos hacernos fuertes de local, ojalá podamos hacer un buen partido, demostrar y quedarnos con buenas sensaciones”, señaló el seleccionado nacional en diálogo con los canales oficiales de La Roja.

“En Venezuela también será un partido complicado, hay mucho calor allá, las canchas son medias complicadas, hay que adaptarse a todo lo que pueda venir. Ojalá hacer buenos partidos para el bien de la selección y tener seis puntos para seguir progresando”, aseguró el zaguero que milita en River Plate.

Respecto a su retorno a la selección chilena, Paulo Díaz indicó que “siempre es lindo venir. Después de superar la lesión me he sentido bastante bien, esperaba con ansias esta nominación para volver a vestir la camiseta de La Roja”.

En cuanto a su presente en el fútbol argentino, el ex Colo Colo mencionó que “ha sido bueno lo que he hecho en mi club, he tenido partidos con un nivel alto y ojalá poder reflejar lo mismo acá en la selección”.

Chile recibirá a Perú el jueves 12 de octubre y luego visitará a Venezuela el martes 17 por las fechas 3 y 4 de las Clasificatorias al Mundial 2026.