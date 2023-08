Ranking FIFA Femenino: Chile mantiene su puesto y España no llega al primer lugar pese a ganar el Mundial 2023

Este viernes se actualizó el ranking FIFA de selecciones femeninas y Chile no sufrió modificaciones en su ubicación, a pesar de que no vio acción durante el Mundial Femenino 2023 que se disputó entre julio y agosto pasado en Australia y Nueva Zelanda.

La Roja Femenina se mantuvo en la posición 41° de la clasificación. Cabe recordar que las dirigidas por Luis Mena llegaron a este puesto en la anterior actualización publicada en junio pasado, donde descendieron dos casilleros.

España, flamante campeón del Mundial Femenino 2023, subió cuatro escalones y se ubicó como la segunda mejor selección del planeta, solo superada por Suecia. Según informó FIFA, las hispanas no alcanzaron el primer lugar por culpa de la derrota 4-0 que sufrieron ante Japón en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

A nivel sudamericano, Chile es la cuarta selección mejor posicionada del ranking FIFA Femenino, por detrás de Argentina (31°), Colombia (22°) y Brasil (9°), y por sobre Paraguay (49°), Venezuela (53°), Uruguay (65°), Ecuador (67°), Perú (74°) y Bolivia (96°).

La próxima entrega del ranking FIFA de selecciones femeninas se publicará el 15 de diciembre del 2023. Puedes ver la clasificación completa en el siguiente link: fifa-world-ranking.

#FIFAWWC 2023 has drawn to a close and the latest #FIFARanking is in! 📈

🇸🇪 edge 🇪🇸 to sit top of the table!

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 25, 2023