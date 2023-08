Nicolás Córdova apunta a los clubes tras asumir como jefe de selecciones juveniles: “Será importante que crean en nosotros”

Este lunes, Nicolás Córdova fue anunciado como nuevo jefe técnico de selecciones juveniles masculinas. Estará a cargo del proyecto que se implementará para las categorías Sub 20, Sub 17 y Sub 15 de La Roja.

Tras asumir el cargo, el ex DT de Santiago Wanderers y Palestino señaló que es “un desafío que me llena de orgullo, estoy muy ilusionado por poder ser parte de este proceso, para ayudar a nuevos futbolistas a que jueguen en la selección y puedan desarrollar sus carreras”.

“Es importante que entre todos podamos hacer un proyecto que nos dé réditos a futuro y eso me tiene muy motivado para trabajar en las selecciones juveniles”, indicó el estratega de 44 años, quien viene de dirigir a la selección Sub 23 de Qatar y al club Al Rayyan del mismo país.

“No se va a imponer nada”

Respecto al proyecto que encabezará, comentó que “vamos a implementar una metodología uniforme para todas las categorías, eso conlleva ir a los clubes para exponerla y discutir con ellos, para llegar a un consenso a nivel nacional. Claramente, no se va a imponer nada, los jugadores son de los clubes, no de la selección, y será importante que los clubes crean en nosotros”.

“Queremos encontrar una línea conductora entre clubes y selección, como se hace en España y otros países. Cada uno con sus ejercicios tiene el mismo fin y al final se genera una sola línea. Ojalá que los clubes estén con esa disposición. Será algo que seguramente va a ayudar a la selección y a los clubes”, concluyó Nicolás Córdova, quien a partir de septiembre comenzará con sus funciones.