“Lo fui a buscar dos veces para que lo tirara”: revelan desconocida anécdota de los penales en la final de Copa América 2016

Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi cuando Chile salió campeón de la Copa América 2016, reveló una desconocida anécdota sobre la tanda de penales que hubo en esa final, donde La Roja superó a Argentina en el MetLife Stadium, en Estados Unidos.

“El ‘Gato’ Silva no quería tirar el penal. Y esto él no lo puede desmentir. Lo tuve que ir a buscar dos veces para que lo tirara y en la segunda dijo ‘sí, voy’. Estaba tan convencido, que lo puse en la lista y nos dio el título”, comentó el técnico chileno en diálogo con AS Chile.

Suárez aseguró que la tardanza de Francisco Silva para ir a patear penal fue “un tema que él estaba resolviendo en su cabeza. Yo empecé a preguntar quién estaba con la energía y las ganas de patear, que era algo que siempre hacíamos con Pizzi, y el ‘Gato’ en primera instancia dijo que no. Pero después lo fui a buscar de nuevo y dijo que sí. Y está perfecto”.

El otrora ayudante de Juan Antonio Pizzi reconoció que el título de la Copa América 2016 “es la alegría más grande que tengo en el fútbol. Soy el único entrenador chileno en lograr un título continental con el país. Eso también me da nostalgia, porque los años pasan y dan ganas de volver a vivirlo. Esa Selección que logramos dirigir era muy competitiva”.

Por último, Manuel Suárez se deshizo en elogios para aquel plantel de La Roja. “El grupo era de elite y prácticamente todos me generaron sorpresa. Fue el equipo más competitivo al que yo pude entrenar. Los que más ganas tenían de representar la camiseta, eran ellos”, finalizó.