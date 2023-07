Marcelino Núñez festeja en duelo de chilenos: Norwich derrotó en amistoso al Toulouse de Gabriel Suazo

En un inédito duelo de chilenos en medio de la pretemporada europea, el Norwich City de Marcelino Núñez se impuso por 2-0 al Toulouse de Gabriel Suazo en un partido amistoso de tres tiempos de 40 minutos.

El volante nacional vio acción en el elenco inglés durante el tercero de los periodos disputados. Por su parte, el lateral izquierdo fue titular en el cuadro francés en el compromiso jugado en Kufstein, Austria.

Los goles fueron obra de Christian Fassnacht y Gabriel Sara, todos en la última etapa, para sentenciar la victoria a favor del equipo de Marcelino Núñez.

Toulouse se prepara para disputar otro amistoso frente a Osasuna el próximo sábado 29 de julio, mientras que el Norwich City se medirá ese mismo día en otro duelo de pretemporada ante Olympiakos.

Goals from new signing Christian Fassnacht and the returning Gabriel Sara help the Canaries to a 2-0 win over Ligue 1 side Toulouse 👏

Report 📝👇

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 25, 2023