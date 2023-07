Lawrence Vigouroux sueña con un llamado de La Roja tras firmar por Burnley: “No me voy a rendir”

Lawrence Vigouroux ya suma sus primeras jornadas de trabajo como nuevo jugador del Burnley, elenco recién ascendido a la Premier League, siendo el único chileno con opciones de jugar la temporada entrante en la máxima categoría del fútbol inglés.

De todas formas, el arquero expresó otra de sus motivaciones por las cuales dejó Leyton Orient, con el cual fue condecorado como el mejor portero de la cuarta división del balompié británico: defender la camiseta de la selección chilena.

“Lo que haga acá es lo que la gente va a ver en Chile. Si juego aquí o estoy en la banca, será más fácil que me llamen. Dijeron que tenía que intentar llegar a un nivel más alto y eso influyó para dejar Leyton Orient”, remarcó Lawrence Vigouroux en diálogo con BBC Sport Lancashire, instancia en la que expresó su ilusión de ser considerado en la ruta al Mundial 2026.

“Quiero ser parte del equipo. Las clasificatorias comienzan en septiembre, por lo que será muy bueno si puedo participar. Si no recibo el llamado, tendré que seguir trabajando duro hasta que lo consiga. No me voy a rendir“, concluyó quien tuvo su única experiencia defendiendo a La Roja cuando fue parte del plantel sub 20 en el Sudamericano 2013.

🎥 "I feel like I'm going to improve here with the manager and coaching staff we have. I'm going to improve massively"

Goalkeeper Lawrence Vigouroux has ambitions to become first choice at #Burnley and go on to make his debut for #Chile#utc | #twitterclarets | #bbcfootball

— BBC Sport Lancashire (@BBCLancsSport) July 17, 2023