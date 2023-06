Guillermo Maripán y el balance de la fecha FIFA en La Roja: “Llegamos bien para empezar las Clasificatorias”

Luego del empate 0-0 ante Bolivia, Guillermo Maripán realizó un balance de los tres duelos amistosos que enfrentó La Roja en el marco de la fecha FIFA de junio y se mostró optimista de cara al inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026.

La selección chilena goleó por 3-0 a Cuba, 5-0 a República Dominicana e igualó sin goles frente al elenco altiplánico en Santa Cruz de la Sierra. “Lo hicimos muy bien, sabemos que tenemos que mejorar y llegamos bien para empezar las Eliminatorias”, comentó el defensor en zona mixta en diálogo con ADN Deportes.

Consultado sobre lo que será el segundo semestre para el equipo de Eduardo Berizzo, explicó que “tenemos que empezar bien, así que estos partidos nos sirven para eso. Siempre hay que tener confiaza y apoyar, acá no nos sobra nada y tenemos que estar todos juntos”.

Además, el zaguero del AS Mónaco se refirió su dupla junto a Gary Medel. “Llevo seis años viniendo y creo que a pesar de tener otro compañeros con los que me acoplo bien, la mayoría de los partidos los he jugado con Gary, así que bastante contento”, aseguró.

Finalmente, Guillermo Maripán valoro el duelo frente a Bolivia. “Está haciendo la cosas bien y en un proceso parecido al de nosotros. Sé que es una selección de que nos va a tocar y es un rival directo”, cerró.