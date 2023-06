Marcelo Barticciotto y el debut goleador de su hijo Bruno en La Roja: "No podía ser tan c... de no ver su penal"

Quien se robó las miradas en el estadio Sausalito, más allá del desempeño de La Roja en la goleada ante República Dominicana, fue el exjugador Marcelo Barticciotto, que sufrió y gozó el desempeño de su hijo, autor de un doblete.

“Contento, feliz por él y por el equipo. Estaba muy nervioso, no disfruto sus partidos, me relajé al ver que estaba cómodo y que el equipo tenía funcionamiento. Feliz por él, sé lo que sacrificó para estar acá. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Ojalá sea el inicio para un montón de cosas buenas”, explicó en diálogo con ADN Deportes, junto con reconocer que, pese a que no daba la impresión en un comienzo, si vio el lanzamiento desde los 12 pasos con el que abrió su cosecha goleadora.

“La dudé, pero pensé no podía ser tan cagón de no ver el penal y así lo hice. Los compañeros le dieron confianza”, explicó Marcelo Barticciotto, que recalcó cómo cree él que debe afrontar el delantero de Palestino su futuro en la selección chilena.

“Está empezando, tiene que remar y aprender todos los días de los monstruos que tiene al lado. Lo mínimo que tiene que hacer es dejarlo todo en la cancha”, concluyó, chocho con el desempeño de Bruno Barticciotto.