Alexander Aravena y su compromiso con La Roja: “No importa si no tengo vacaciones, solo con estar aquí soy feliz”

En una nueva jornada de trabajos en la selección chilena, el atacante Alexander Aravena atendió a la prensa y se refirió al momento que vive en La Roja, donde se perfila como uno de los nuevos rostros que se está ganado su lugar en el plantel.

“Me lo tomo con calma, es un proceso bonito que estoy viviendo, me ha tocado hacer bien las cosas y eso me tiene considerado en la Sub 23 y en esta nominación a la selección adulta. Sé que tengo que ir paso a paso para lograr los objetivos que tengo”, señaló el delantero nacional en zona mixta.

“Sé que la selección es de momentos, tengo que rendir para estar acá y no es tan fácil ganarse un puesto. Por eso tengo que seguir mejorando, queda mucho”, indicó el ariete de Universidad Católica.

Con su presencia en La Roja, el jugador de la UC no tendrá días libres mientras el Campeonato Nacional sigue en pausa. Al respecto, Alexander Aravena mencionó que “estar en la selección es lo más lindo, no importa si no tengo vacaciones, solo con estar aquí soy feliz. Cualquier jugador quiere estar acá, estoy mentalizado y enfocado en lo que viene ahora”.

“Cuba es un rival importante para nosotros”

En cuanto al partido de este 11 de junio contra Cuba, el futbolista de 20 años comentó que “es un rival importante para nosotros, será el primero de los tres amistosos. Nos servirá mucho para ver cómo estamos de cara a las Clasificatorias”.

Por último, Aravena reaccionó al interés de varios clubes europeos en contar con él, reconociendo que sí desea partir al extranjero, pero remarcó que “esto es todo a su tiempo, no tengo que apresurarme”.