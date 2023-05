“No debería haber ninguna modificación”: Rodrigo Robles ratifica que Eduardo Berizzo dirigirá a La Roja Sub 23 en Santiago 2023

Rodrigo Robles, gerente de selecciones nacionales, se pronunció durante este sábado y se refirió a La Roja Sub 23 que se prepara para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que arrancan en octubre.

Uno de los puntos que abordó fue la situación de Eduardo Berizzo con la selección chilena sub 23, ya que estaba en duda su presencia en la banca de este equipo para dirigirlo en Santiago 2023. Sin embargo, Robles ratificó que el “Toto” sí se hará cargo del plantel.

“La intención es que él sea el entrenador de La Roja Sub 23, además, es el DT de la selección adulta. Viene dirigiendo las prácticas de la Sub 23, por lo tanto, no debería haber ninguna modificación”, indicó el gerente de selecciones nacionales.

“En el evento en que él y su cuerpo técnico decidieran algo distinto, lo conversaremos y lo decidiremos, pero siempre por la mejor preparación y esperando el mejor resultado en la competencia que se juega acá, por ende es mayor la responsabilidad”, remarcó.

Rodrigo Robles también valoró la presencia de futbolistas experimentados en el plantel de La Roja Sub 23. “Berizzo intenta instalar su idea y está rodeado de algunos jugadores adultos, que no son sub 23, pero eventualmente podrían ser parte de los Juegos Panamericanos y también nos ayudan a potenciar la calidad del trabajo a partir de su experiencia”, comentó.

Por otro lado, anticipó los próximos amistosos que tendrá la selección chilena en la fecha FIFA de junio. “El ánimo es alto, vamos a jugar tres partidos, dos de ellos en Chile para que llenemos los estadios. Esperamos tener buenos resultados y seguir preparándonos”, agregó.

“Hay motivación, los chicos vienen a entrenar muy fuerte, luego se van a sus clubes y quieren volver, algunos lo hacen y otros no, pero este proceso continúa y el cuerpo técnico se siente capacitado para seguir mejorando”, concluyó Robes.