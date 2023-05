Maximiliano Rodríguez y su oportunidad en La Roja Sub 23: “Estoy dando lo máximo para volver a estar y ser un aporte”

Maximiliano Rodríguez, delantero de Huachipato, se refirió a su presencia en La Roja Sub 23, plantel que se encuentra trabajando en un nuevo microciclo junto a Eduardo Berizzo, con miras a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el Preolímpico rumbo a París 2024.

El atacante de los “Acereros” aseguró que esta citación es “debido al esfuerzo que hice en el semestre y el esfuerzo de todo el equipo de Huachipato que me hizo estar acá”.

“Estoy entrenando y dando lo máximo para volver a estar y ser un aporte en la selección chilena. Es un orgullo, algo que siempre soñé de chico, gracias a Dios se me está dando la posibilidad y hay que aprovecharla”, remarcó Maximiliano Rodríguez.

También se pronunció Maximiliano Guerrero, volante de Deportes La Serena, quien valoró su llamado a La Roja Sub 23. “Me había estado preparando para este momento, entreno al máximo y en los partidos he tratado de hacerlo de la mejor manera. Esta nominación me lo tomo de buena forma y estoy muy contento”, indicó.

“Para mí es un orgullo, algo que uno sueña desde pequeño cuando se propone ser jugador profesional. Vestir la camiseta de La Roja es lo máximo”, concluyó el mediocampista del cuadro “Granate”.