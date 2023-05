Lucas Assadi valora su llamado al microciclo de La Roja Sub 23: “Trabajo para estar en la adulta”

Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile, valoró su llamado al microciclo de La Roja Sub 23 bajo las órdenes de Eduardo Berizzo, que se prepara para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el Preolímpico rumbo a París 2024.

“Lo valoro de buena manera, siempre contento de venir a trabajar a la selección y también de conocer nuevo compañeros de otros clubes, poder entrenar con ellos y hacerlo de la mejor manera”, comentó a los canales oficiales de la selección chilena.

“Siempre es positivo trabajar con ellos, porque aparte de mirar para los Panamericanos, también miran para llevar jugadores a la selección adulta, así que siempre trabajar para eso y estar en los dos lados”, agregó el atacante de los azules.

En esa línea, destacó su presente en el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino. “El semestre personalmente creo que fue de menos a más. Si bien no partí jugando, lo terminé haciendo y siendo llamado a esta Sub 23 que me tiene muy contento y motivado”, aseguró.

Finalmente, Lucas Assadi se refirió a sus compañeros de la U que también fueron convocados a La Roja Sub 23. “Hemos trabajado bien en el club, por eso estamos siendo nominados acá. Siempre con el buen trabajo en el club vamos a seguir siendo llamados acá y eso nos tiene muy contento a mí y a mis compañeros”, cerró.