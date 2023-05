Con un seleccionado del extranjero: oficializan nómina para nuevo microciclo de La Roja Sub 23

El técnico de La Roja Sub 23, Eduardo Berizzo, oficializó el listado de 23 jugadores con los cuales trabajará en Juan Pinto Durán entre el martes 2 y el viernes 5, nuevo microciclo con miras al Preolímpico y la disputa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Entre los nombres que citó el “Toto”, destacó el de Luis Rojas, ex seleccionado sub 17 y que hoy milita en el Pro Vercelli, equipo de la serie C de Italia, siendo el único jugador proveniente del extranjero para esta citación.

Para esta semana de trabajo de La Roja Sub 23, no hay nominados de Colo Colo, Ñublense, Curicó Unido, Palestino y Audax Italiano, considerando que en los próximos días competirán en Copa Libertadores y Sudamericana.

Universidad de Chile es el que concentra la mayor cantidad de jugadores, con cuatro futbolistas, aunque entre estos no está Darío Osorio. La UC sólo tiene un citado, Daniel González. Además, hay cinco convocados provenientes de la Primera B.

El detalle de la nómina de La Roja Sub 23

Arqueros

Cristóbal Campos | Universidad de Chile

Diego Carreño | O’Higgins

Sebastián Salas | A.C. Barnechea

Defensas

Daniel González | Universidad Católica

Axel Herrera | Santiago Wanderers

Marcelo Morales | Universidad de Chile

Cristián Riquelme | Everton

Valentín Vidal | Unión Española

Jonathan Villagra | Unión Española

Volantes

Javier Altamirano | Huachipato

Lucas Assadi | Universidad de Chile

Benjamín Chandía | Coquimbo Unido

Rodrigo Echeverría | Everton

Jeison Fuentealba | Universidad de Chile

Manuel Lolas | Rangers

César Pérez | Unión La Calera

Matías Plaza | Santiago Wanderers

Luis Rojas | Pro Vercelli (Italia)

Delanteros

Paolo Guajardo | Santiago Wanderers

Esteban Moreira | O’Higgins

Lautaro Pastrán | Everton

John Valladares | Deportes Copiapó

Bastián Yáñez | Unión Española