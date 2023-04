Víctor Campos, defensa de La Roja Sub 17: “Nos jugaremos la vida contra Venezuela, tenemos garra de más”

Víctor Campos, defensa de La Roja Sub 17, se refirió al presente de Chile en la fase final del Sudamericano de la categoría, en donde se definirán los cuatro países que jugarán el Mundial este 2023.

“El equipo cada vez está más unido para conseguir esos tres puntos. La fortaleza que tenemos nosotros es la táctica fija y la pelota parada”, indicó el zaguero nacional en la previa del duelo de este lunes ante Venezuela.

“Este hexagonal cada vez es más fuerte, los partidos con muy complicados, pero estamos unidos. Ojalá que se nos den los resultados. Nos jugaremos la vida contra Venezuela, Brasil y Paraguay. Tenemos garra de más”, avisó Campos de cara a los tres partidos que le restan a La Roja Sub 17 en la fase final.

También se pronunció Francisco Marchant, volante del plantel nacional, quien anticipó el choque contra los venezolanos. “Sabemos que será un partido complicado, tenemos que darle el máximo de nosotros, será como una final, tenemos que seguir adelante y pase lo que pase siempre estar juntos”, añadió.

“El desafío está complicado. Nuestro objetivo es ir al Mundial. Estas tres finales hay que tratar de ganarlas y darle la alegría a Chile de llegar a la Copa del Mundo”, concluyó Marchant.

Chile debe salir del fondo

La Roja Sub 17 actualmente es el colista de la fase final del Sudamericano. No tiene ningún punto, al igual que Venezuela y Paraguay, pero se ubica último en la tabla por peor diferencia de gol. En tanto, Brasil, Argentina y Ecuador tienen 6 unidades cada uno y se acercan aún más al Mundial Sub 17.

Este lunes, Chile enfrentará a Venezuela por la cuarta fecha del hexagonal. El duelo se jugará a las 17:30 p.m (horario chileno).