Ben Brereton confía en clasificar con La Roja al Mundial 2026: “Los resultados llegarán; tenemos un gran equipo”

Ben Brereton se refirió a su paso por La Roja desde que sumó su primera titularidad en la Copa América 2021. El delantero del Blackburn Rovers destacó su estadía en la selección chilena y aseguró confiar en la clasificación al Mundial 2026.

“Cada vez que voy a Chile para entrenar todo funciona de forma asombrosa. Los jugadores son todos geniales. Obviamente, tenemos que empezar a ganar más partidos, pero sé que eso se dará, porque en los entrenamientos todos son geniales. Creo que los resultados llegarán con el entrenador a medida que pase el tiempo y todo el equipo logre cohesión. Es simplemente una cosa de tiempo”, explicó el atacante en diálogo con TNT Sports.

Consultado por la clasificación a la próxima Copa del Mundo, “Big Ben” aseguró que “sí, cuando veo los jugadores que tenemos digo ¿por qué no? Tenemos un gran equipo, grandes jugadores. No veo por qué no. Hay que trabajar duro y ojalá podamos llegar”.

Además, se refirió a su relación con Eduardo Berizzo. “Tenemos una buena relación. Habla muy bien el inglés y ha sido muy amable conmigo. Cuando voy a la selección siempre me alienta a que intente hablar más español y he estado aprendiendo. Tenemos una buena relación, es un buen entrenador”, explicó.

Finalmente, Ben Brereton valoró el cariño de los hinchas de La Roja. “Han sido asombrosos. La primera vez que fui estaba preocupado obviamente por lo del idioma, así que estaba asustado cuando llegué por primera vez. Todos me ha han hecho sentir bienvenido, jugadores, staff e hinchas. En resumen todo ha sido sorprendente. Chile como país realmente me abrió las puertas y me ayudó”, cerró.