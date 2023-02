Hugo Tocalli critica el corto proceso de los técnicos en La Roja Sub 20: “Yo no habría sacado a Ormazábal, deberían haberle dado dos años más”

El argentino Hugo Tocalli, ex jefe técnico de las series menores de Chile entre 2013 y 2015, analizó el presente de La Roja Sub 20 tras el fracaso en el Sudamericano, defendió a Patricio Ormazábal y lamentó el poco tiempo que duran los entrenadores en el plantel nacional.

“Hace una década se cambia técnico cada dos años. No hay una estabilidad para hacer un proyecto. A mí me preocupa mucho lo de Chile, que no se pueda hacer un proceso de cuatro años, al menos. Nunca lo puedes llevar a cabo”, señaló el otrora DT en diálogo con La Tercera.

“Yo no habría sacado a Patricio Ormazábal de la Sub 20, deberían haberle dado dos años más, para que formara un buen grupo de trabajo. Me parece que no está bien”, comentó el ex técnico de Colo Colo sobre la destitución del “Pato”.

En la misma línea, aseguró que “vi muy solo a Pato Ormazábal y eso no es bueno. Pase lo que pase, tenía que seguir al menos un par de años más haciendo trabajos. Hay que buscar un cambio de parte de quienes toman las decisiones, pero se tiene que buscar soluciones al problema”.

Además de su cruda radiografía, Hugo Tocalli dejó claro que no tomaría el mando de La Roja Sub. “Yo creo que lo mío en Chile ya está, ya pasó. Yo ahora estoy más para aconsejar, para guiar, para ordenar, pero no para volver a tomar un equipo. No porque no me sienta capaz y con ganas. Para conseguir resultados en Chile hay que hacer un proyecto de cuatro años”, completó el trasandino de 75 años.