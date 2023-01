El volante nacional Brandon Cortés es parte desde el inicio del primer microciclo del año para La Roja Sub 23, trasladándose desde Argentina, donde es parte del plantel de Boca Juniors.

“Muy contento de poder estar acá otra vez, espero aprovechar la oportunidad”, aseguró el jugador de 21 años, que regresó al país luego de su irregular paso por el plantel de Universidad de Chile entre 2020 y 2021.

Ahora, Brandon Cortés apunta a afianzarse en La Roja Sub 23 y también en el cuadro xeneize. “El primer día fue regenerativo y ahora estamos trabajando para el partido del miércoles. Me gustaría tener más minutos en Boca, ojalá este año pueda lograrlo. Estoy contento de estar acá”, apuntó en Juan Pinto Durán, destacando los trabajos a cargo de Eduardo Berizzo.

“A medida que van pasando los entrenamientos me voy conociendo más con los compañeros. Los chicos me incluyeron rápido, me siento cómodo. Voy a dejar todo en la cancha y haré todo lo posible para que las cosas salgan bien”, concluyó en vista a los entrenamientos que concluirán el miércoles con un amistoso en Valparaíso ante Santiago Wanderers.