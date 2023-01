Joan Cruz y su suplencia en La Roja Sub 20: “Estoy enfocado en dar lo mejor de mi”

Parte del plantel de La Roja Sub 20 desarrolló este sábado la jornada de entrenamiento tras el empate ante Ecuador en el debut por el Sudamericano de la categoría, el cual fue valorado por el volante Joan Cruz.

“Hicimos un buen partido, con un buen desgaste físico. Tuvimos hartas llegadas, pero ya estamos pensando en el partido de mañana, contra un rival difícil. Fuimos superiores a Ecuador, tuvimos las ocasiones más claras pero no las pudimos aprovechar“, explicó el volante de Colo Colo, quien también proyectó el choque del domingo contra Uruguay.

“Ya es un rival que hemos enfrentado muchas veces, los conocemos bien. Va a ser un partido difícil Estamos trabajando para competir y dar lo mejor en cada partido”, explicó Joan Cruz en el Complejo Deportivo Palmira ante la consulta de ADN Deportes.

El volante no fue considerado como titular en el debut, algo que no lo inquieta demasiado. “Estoy enfocado en dar lo mejor de mi, trataré de aportar cuando me toque ingresar. Tenemos un gran grupo, estamos muy unidos y buscamos reflejarlo en la cancha”, concluyó.

La Roja Sub 20 disputará su segundo duelo del Sudamericano ante Uruguay a las 20:30 horas del domingo y será transmisión de ADN Deportes.