“No respeta su posición”: hinchas de La Roja apuntan contra Alexis Sánchez en el duelo ante Polonia

La selección chilena finalizó el primer tiempo sin goles ante Polonia por el amistoso internacional disputado en Varsovia. El cuadro de Eduardo Berizzo no logró hacer daño en el arco rival y los hinchas de La Roja no dudaron en criticar el rendimiento de la escuadra nacional, sobre todo el de Alexis Sánchez.

En redes sociales apuntaron contra el técnico de 53 años y los experimentados de la Generación Dorada, donde el tocopillano se llevó todos los comentarios por su posición y “desorden” en el campo de juego.

El delantero del Olympique de Marsella comandó el ataque junto a Diego Valencia. Sin embargo, en varios pasajes del partido se retrasó a la zona de volantes para generar juego, algo que molestó en los fanáticos.

“Alexis debe ser el jugador más porfiado que existe. No respeta su posición”; “Alexis no en versión Marsella, se retrasa demasiado y se la guarda mucho”; “Siento que retrasa todas las jugadas directas y con peligro”, fueron algunos de los comentarios.

No hay generador de juego, Alexis baja a armar el equipo y se pierde un delantero. Nuñez 0 presencia e medio campo. Valencia bien, Suazo bien. pero aún no entiendo a qué juega Chile. No sé si son ataque por bandas, por centro, no cacho #LaRojaxCHV

— wenopahablar (@Cantantefrustr2) November 16, 2022