Eduardo Berizzo y sus conclusiones del empate ante Qatar: “No estoy contento, teníamos el partido bajo control”

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, valoró el desarrollo del encuentro ante Qatar aunque lamentó el resultado, el cual le impidió festejar su primera victoria en la banca nacional.

“No estoy contento porque teníamos el partido bajo control, encontrando peligrosidad, recuperando el balón cerca del área rival. En la segunda mitad la pelota no se usó como en la primera, provocamos contragolpes imprudentemente. No lo ganamos por detalles, pero hicimos méritos para quedarnos con el partido”, apuntó, buscando sacar conclusiones positivas de la gira por Europa.

“En los dos partidos sucedieron cosas buenas. Mejoramos mucho en el uso de la pelota, desbordando por los costados, presionando en el campo rival. En la segunda rival nos hicieron un daño a la contra que debemos controlar mejor. Debemos seguir trabajando, encontrando el núcleo de futbolistas que probamos. Nos vamos con cosas mejorables y que pueden sentar las bases para un futuro equipo”, apuntó Eduardo Berizzo, que le bajó el perfil al penal perdido por Alexis Sánchez.

“Todo el mundo es capaz de convertir un penal y de fallar. La decisión se toma con base en la confianza, pasó por Alexis. Mi mirada no está ahí, sino en el trámite del partido. Pudimos ganar el partido, ojalá en la próxima un penal nos dé el triunfo”, explicó.

Eduardo Berizzo y el plantel de Chile

El técnico nacional destacó la cantidad de jugadores que pudo ver en cancha, pese a que algunos como Darío Osorio no vieron minutos, aun cuando al juvenil de la U se lo “sacó” de la nómina de La Roja sub 20.

“Hicimos los cambios adecuados, el partido sirvió para ver futbolistas. Debemos intentar seguir jugando como en la primera parte, sin sufrir con pérdidas inocentes en la mitad del campo y que le dieron vida al rival. Me gustó cómo el equipo fue en busca del marcador”, explicó el “Toto”, que entre los nombres propios destacó el aporte de Felipe Méndez.

“Nos dio serenidad en el control de la pelota, encontró a Delgado por la banda derecha. Es un futbolista en continuo crecimiento”, concluyó en conferencia de prensa.