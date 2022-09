Arturo Vidal espera por la renovación en La Roja: “Esperemos se agreguen nuevos jugadores y se metan en Europa”

Tras la derrota ante Marruecos, Arturo Vidal reconoció la superioridad de los africanos ante la selección chilena. “Ellos lo hicieron bien, con jugadores que están en su mejor momento en equipos de primer nivel, nosotros estamos empezando un proceso. El fútbol ha cambiado”, explicó el volante, molesto por la mala fortuna en Barcelona con un tiro que envió al horizontal.

“El palo cambiaba un poco el partido, el árbitro y la gente echaron a perder el partido. Por lo menos nos ayuda a seguir mejorando. Es la euforia de su gente”, remarcó el “Rey Arturo”, que valoró la idea que les ha transmitido Eduardo Berizzo.

“Queremos jugar como quiere el entrenador, volver a lo que éramos antes. Ojalá se agreguen nuevos jugadores y que agarren ritmo”, explicó Arturo Vidal, que recalcó la necesidad de renovación que tiene el plantel para los futuros procesos de Chile.

“Si los jugadores tomamos lo que el entrenador quiere, vamos a mejorar mucho y ser lo que éramos antes, pero hay que trabajar, hay mucho que mejorar. De acá a que empiece la eliminatoria deberíamos alcanzar, esperamos se agreguen nuevos jugadores y que se metan en Europa. Hoy jugamos con una selección donde casi todos están en Europa y eso pasa la cuenta“, apuntó el volante del Flamengo.

Arturo Vidal y los nombres propios de Chile

El mediocampista nacional destacó el desempeño de Ben Brereton, aunque advirtió respecto al nivel de defensas con los que debió chocar en Barcelona. “Tiene que ir acostumbrándose al equipo, es difícil. No es la Championship, acá las selecciones son de primer nivel, muy fuertes”, apuntó.

Además, no quiso referirse a si Claudio Bravo debió ser citado o no por Eduardo Berizzo. “El entrenador es el que tiene que decidir, yo me preocupo de trabajar, vengo feliz a la selección”, concluyó el jugador de 35 años.